Elazığ haber: Keban Kaymakamı Akbulut'tan anaokullarına ziyaret
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Elazığ gündem haberi | Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki anaokullarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geliyor.
Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki anaokullarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geliyor.
Akbulut anaokullarını ziyaretinde öğrencilerle sohbet ediyor, onlara oyuncak hediye ediyor.
Kaymakam Akbulut'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül de eşlik ediyor.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel