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Elazığ haber! İYİ Parti Karakoçan ilçe binasından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

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Elazığ haber! İYİ Parti Karakoçan ilçe binasından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Elazığ habere göre Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, İYİ Parti ilçe binasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, İYİ Parti ilçe binasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan L.K. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan L.K'nın 14, S.A'nın ise 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Karakoçan İYİ Parti Elazığ Güncel Haberler

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