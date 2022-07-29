Elazığ haber: Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: "10 Tane Oyum Sana Kurban Olsun" - Haberler

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Elazığ haber: Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: "10 Tane Oyum Sana Kurban Olsun"

Gelen Elazığ haberine göre CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un, Elazığ’ın Ağın ilçesinde dinlediği bir vatandaş, “Ben seni çok seviyorum. Ben her zaman söylerim oyum sana. 10 tane oyum sana kurban olsun” dedi.

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ'ın Ağın ilçesinde dinlediği bir vatandaş, "Ben seni çok seviyorum. 10 tane oyum sana kurban olsun" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Ağın ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir vatandaş CHP'li Erol'a "Ben seni çok seviyorum. Ben her zaman söylerim oyum sana. 10 tane oyum sana kurban olsun. Vallahi ben seni çok seviyorum" dedi.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Erol Elazığ Güncel Haberler

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