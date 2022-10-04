Elazığ haber: Elazığ'da sokak hayvanları için ev yapıldı

Elazığ'da sokak hayvanları için ev yapıldı

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, sokak hayvanları için kedi evleri yapıp içlerine mama bıraktı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinlikte, anaokulu lise ve üniversite öğrencileri bir araya gelerek ellerine aldıkları çekiçler ile sokak hayvanları için ev yaptı. Yapılan evleri, kampüs alanının farklı bölgelerine bırakan öğrenciler ve Hayvanları Koruma Topluluğu üyeleri, yapılan evlerin içine de mama bıraktı. Üniversite öğrencileri de sokak hayvanlarına ev yapmak için gelen anaokulu öğrencilerinin yüzlerini boyadı.

Anaokulundan liseye ve üniversiteye kadar bütün yaş grubundan gençlerin 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir araya geldiğini belirten Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, "Bundan dolayı çok mutluyum ve herkesi tebrik ediyorum. İnşallah bu duyarlılığımız ömür boyu devam eder. Çünkü hayvanlarla biz aynı gezegeni paylaşıyoruz aynı yaşam alanlarını kullanıyoruz ama biz onların yaşam alanlarını gözetmezsek maalesef hayvanlarının bazılarının türleri tükeniyor. Bazıları ise yaşam alanlarından sürülmüş vaziyette zavallı yaşamlar sürüyorlar. Bizim buna hakkımız yok. Onların yaşam alanlarını korumak zorundayız. Onların daha refah alanlarda yaşamalarını da insanlığımız gereği görmeliyiz. Ondan dolayı bugün yapacağımız etkinlik çok önemli. Sahipsiz hayvanlarımıza barınaklar inşa edeceğiz. Onların evlerinin içlerini mamalar ile dolduracağız. En azından belirli bir süre rahat bir yaşam sürmelerini sağlamış olacağız" dedi.