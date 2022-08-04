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Şampuan kutusunda esrar ele geçirildi

Elazığ'da şampuan kutusunda 88 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ'da şampuan kutusunda 88 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin Elazığ'dan Ankara'ya uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin bulunduğu aracı kontrol noktasında durduran ekipler, narkotik köpeğin yardımıyla araçta yaptıkları aramada şampuan kutusuna gizlenmiş 88 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Güncel

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