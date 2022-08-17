Elazığ haber... Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
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Elazığ habere göre Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde rögar kapaklarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelileri Yemişlik Mahallesi mevkisinde yakaladı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 7 rögar kapağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Suat Öztürk - Güncel