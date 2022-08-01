Rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı

Ekiplerin rögar çukurunda inceleme yapması Ekiplerin rögar çukurundan koyunu kurtarması Elazığ'da rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı.

 - Güncelleme:

Ekiplerin rögar çukurunda inceleme yapması

Ekiplerin rögar çukurundan koyunu kurtarması Elazığ'da rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde rögar çukuruna düşen koyun kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Keklikdere köyünün Balkaya mezrası sakinleri, kanalizasyon hatlarında tıkanıklık meydana gelmesi üzerine İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.

Jandarmanın desteğiyle hatta inceleme yapan ekipler, tıkanıklığa hat üzerinde bulunan rögar çukuruna düşerek mahsur kalan bir koyunun neden olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 2 gündür çukurda mahsur kaldığı tahmin edilen koyun, ekipler tarafından çıkarıldı.

Açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen koyuna su ve yem verildi.

AA / Güncel

Elazığ Palu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title