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Elazığ haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

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Elazığ haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Elazığ haber... Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman A'ya (27), Mazlum K. (23) idaresindeki 23 ABH 991 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı bisikletli, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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