Elazığ haber... Elazığ'da otomobilin çarptığı at telef oldu Güncel Haberler Elazığ gündem haberi | Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin çarptığı at telef oldu. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin çarptığı at telef oldu. Y.O'nun idaresindeki 23 BR 670 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun Çaybağı Köyü Kavşağı'nda, aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş bir araziye girerek durdu. Kazada sürücü yaralanmazken otomobilin çarptığı at telef oldu. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Kovancılar Elazığ Güncel Haberler

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