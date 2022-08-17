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Elazığ haber! Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Elazığ haber! Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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Elazığ gelişmesine göre Elazığ'ın Keban ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Geçkil (77) yönetimdeki 23 AY 698 plakalı traktör, Akçatepe köyü Acısu mezrasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan Geçkil yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılan Geçkil, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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