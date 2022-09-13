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Elazığ haber! Elazığ'da depremden etkilenen 74 hak sahibi için kura çekildi

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Elazığ haber! Elazığ'da depremden etkilenen 74 hak sahibi için kura çekildi

Gelen Elazığ haberlerine göre Elazığ'da depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlardan 74 hak sahibi için kura çekimi yapıldı.

Elazığ'da depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlardan 74 hak sahibi için kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 74 hak sahibi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekimi törenle gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, törende, hak sahibi vatandaşların bir an önce konutlarına kavuşmaları için yürütülen çalışmanın sürdüğünü belirterek, yapımı tamamlanan deprem konutlarını kura çekerek teslim ettiklerini bildirdi.

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Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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