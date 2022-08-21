Elazığ haber | Elazığ'da çıkan orman yangını söndürüldü Güncel Haberler Elazığ bölgesinden gelen habere göre Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Büklümlü köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 20 dönüm ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Pirhasan Doğan Elazığ Güncel Haberler

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