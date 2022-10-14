Elazığ haber | Elazığ'da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Elazığ habere göre Elazığ'da asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 1 kadın yaralandı. Elazığ'da asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 1 kadın yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi'nde yapılan asker uğurlama eğlencesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti. Bu sırada saçmalardan birinin isabet ettiği F.T. isimli kadın yaralandı. Yaralı F.T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ haber | Elazığ'da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.