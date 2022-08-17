Elazığ haber... Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Elazığ haberler: Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12 kilometre derininde gerçekleşti. Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin bölgeye intikal ettiği, olumsuz herhangi bir ihbarın yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Güncel AA / Suat Öztürk Kovancılar Elazığ Deprem AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ haber... Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.