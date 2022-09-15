Elazığ haber... Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Elazığ haberleri... Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.30'da merkez üssü Maden ilçesinin Küçükova köyü olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada, depreme ilişkin an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı belirtilerek, sahada tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Elazığ Deprem AFAD Güncel Haberler

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