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Elazığ haber... Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem

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Elazığ haber... Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Elazığ haberleri... Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.30'da merkez üssü Maden ilçesinin Küçükova köyü olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, depreme ilişkin an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı belirtilerek, sahada tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ Deprem AFAD Güncel Haberler

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