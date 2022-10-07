Elazığ haber: Baskil'de Mevlit Kandili mesajları

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kundakçı mesajında, Mevlik Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini kaydeden Kundakçı, "Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle Baskilli hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek günün birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akmurat da, tüm insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen Peygamber Efendinin kainatı teşrif edişinin seneyi devriyesinde yapılacak olan tüm dualarının kabul olmasını diledi.