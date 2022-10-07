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Elazığ gündem haberleri... Keban Kaymakamı Akbulut, Gökbelen köyünü ziyaret etti

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Elazığ gündem haberleri... Keban Kaymakamı Akbulut, Gökbelen köyünü ziyaret etti

Gelen Elazığ haberine göre Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Gökbelen köyünü ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Gökbelen köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut, Gökbelen köyü muhtarı Salih Doğan ve köylülerin talep ve sorunlarını dinledi.

Köyde vatandaşlar ile sohbet eden Akbulut, "Elimizden geldiği kadar bütün köylerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerine devam edeceğiz. Köylerimizin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek çözüme kavuşturacağız." dedi.

Akbulut'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Meclis üyesi Veysel Fırat da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Salih Doğan Hisarcık Keban Güncel Haberler

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