Elazığ gündem haberleri... Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Afiş Tepkisi: "Yüreğin Varsa Yaz Altına Ak Parti İl Başkanlığı..."

Elazığ gelişmesine göre CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP İl Başkanlığı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı öncesinde kentte astırdığı afişlerle ilgili “Yüreğin, cesaretin varsa yaz altına AK Parti İl Başkanlığı. Ben de o afişteki söylemlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunur, tazminat davası açarım” dedi. Erol savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, bunun sonucunu kamuoyu ile paylaşacaklarını da söyledi.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP İl Başkanlığı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesinde kentte astırdığı afişlerle ilgili "Yüreğin, cesaretin varsa yaz altına AK Parti İl Başkanlığı. Ben de o afişteki söylemlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunur, tazminat davası açarım" dedi. Erol savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, bunun sonucunu kamuoyu ile paylaşacaklarını da söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'da bugün yaptığı grup toplantısı öncesinde AKP İl Başkanı'nın dün billboardlara astırdığı afişler CHP'lilerin tepsini çekti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, afişlerin altında imza olmadığına dikkat çekerek, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Araştırmalarımız sonucunda bu afişlerin AK Parti İl Başkanlığı tarafından asıldığını tespit ettik. Sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yani bir parti başka bir parti ile ilgili iddiada bulunabilir. Bunun nezaket kurallarını çiğneyerek bulunabilir ama altına ismini yazar. Sahiplenir. Yani hem bir şeyi ifade etmek isteyeceksiniz hem onu korsanlaştıracaksınız. Bu ülkeyi yöneten partinin il başkanı korsancılık yaparak, billboardlarda adını yazacak cesareti gösteremeden, Genel Başkanımızın ve Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'a geldiği tarihlerden bir gün öncesinden böyle toplumu germeye yönelik girişimi Elazığ kamuoyunda karşılık görmedi. Elazığ kamuoyu inanılmaz tepki verdi."

Erol, kendisinin AKP yöneticilerin nezaket ile protokolde karşıladığını anımsatarak, AKP İl Başkanlığı'nın bu afişlerine ilişkin "Bu şunu gösteriyor, AK Parti'nin Elazığ'da tükenme, erime süreci başladı. Bu sokaklarda da görülüyor. Bunlar kendilerince, akıllarınca bir milliyetçilik söylemiyle, bizi de terör örgütleriyle örtüştürerek, kendilerine göre bir kampanya yürütmeye çalışıyorlar. Ne partimizin kurumsal kimliği ne de benim buradaki kişiliğim, insanların inanmalarına neden olacak bir şey olmadığı için ters tepti. Bundan sonraki yasal süreci de takip edeceğiz. Savcılıkta şikayetimiz var" diye konuştu.

"İKTİDAR PARTİSİNİ İL BAŞKANI KORSAN BİR EYLEM YAPABİLİR Mİ? BU KORSAN BİR EYLEM"

Erol, Kılıçdaroğlu'nun afişlere gösterdiği tepkiyi "O da tepki verdi, doğru şeyler değil bunlar" diye açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar partisini il başkanı korsan bir eylem yapabilir mi? Bu korsan bir eylem. Billboard var, altına onu astıran yok. Efendim biz şirket ile sözleşme yaptık. Yüreğin, cesaretin varsa yaz altına AK Parti İl Başkanlığı. Ben de o afişteki söylemlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunur, tazminat davası açarım… Resmi olarak bize cevap yazmak zorundalar. Biz resmi suç duyurusunda bulunduk savcılığa. Müracaatımıza savcılık cevap vermek zorunda."