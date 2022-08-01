Elazığ gündem haberleri: Elazığ'daki asayiş uygulamasında 1181 şüpheli sorgulandı - Haberler

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Elazığ gündem haberleri: Elazığ'daki asayiş uygulamasında 1181 şüpheli sorgulandı

Elazığ gündem haberleri: Elazığ'daki asayiş uygulamasında 1181 şüpheli sorgulandı

Elazığ habere göre ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin hafta sonu cadde ve sokaklardaki asayiş uygulamasında, 627 araç ile 1181 şüphelinin sorgulaması yapıldı.

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ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin hafta sonu cadde ve sokaklardaki asayiş uygulamasında, 627 araç ile 1181 şüphelinin sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün, kent genelinde hafta sonu yoğunluğun olduğu cadde ve sokaklardaki asayiş uygulamalarında, trafik ve narkotik ekipleri de yer aldı. 106 personelin katıldığı, 2 gün boyunca faklı saatlerde gerçekleştirilen denetimlerde 627 araç ve 1181 şüphelinin sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 1 motosiklet ve 1 otomobil, trafikten menedildi. 1 şüphelide bir miktar narkotik madde ele geçirilirken, 10 kişiye ise para cezası kesildi.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir - Güncel

Narkotik Tragger Güncel Haberler

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