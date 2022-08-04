Elazığ gündem haberleri | ELAZIĞ'DA ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ 88 GRAM ESRAR YAKALANDI Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek 'Kadeh' uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek 'Kadeh' uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması çerçevesinde Ankara'ya uyuşturucu götüren bir şüpheli takibe alındı. Şüphelinin bulunduğu araç, jandarma yol kontrol noktasında durduruldu ve narkotik köpek 'Kadeh' tarafından arandı. Yapılan arama sonucunda şampuan kutusuna gizlenmiş vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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