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Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Elazığ gündem haberi | Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ACE 692 plakalı otomobil ile bir özel eğitim kurumunun öğrencilerini taşıyan 23 LV 580 plakalı minibüs, Ulukent Mahallesi Dibekli Sokak'ta çarpıştı.

Kazada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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