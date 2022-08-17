Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Elazığ haberi... Elazığ'ın Palu ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi, yaşamını yitirdi. Elazığ'ın Palu ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Palu'nun Baltaşı köyünde yaşayan M.Ş.Y. (52), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı oğlu E.Y. (15) tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.Ş.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.Ş.Y'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Gözaltına alınan E.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Suat Öztürk Baltaşı Elazığ Güncel Haberler

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