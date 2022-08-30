Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Elazığ bölgesinden gelen habere göre Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı mevkisinde, E.S'nin kullandığı 10 YS 292 plakalı otomobil, S.D'nin kullandığı 23 HR 691 plakalı otomobille çarpıştı. Kazad 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Fethi Sekin Elazığ Güncel Haberler

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