Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da dron destekli trafik denetimi yapıldı Güncel Haberler Elazığ haberlerine göre Elazığ'da jandarma ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Elazığ'da jandarma ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla dron destekli denetim yaptı. Denetimlerde, kırmızı ışık ve emniyet şeridi ihlali, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama gibi hususlar kontrol edildi. Kural ihlali yapanlar tespit edilerek, cezai işlem uygulandı. Dron destekli trafik denetimlerinin şehrin farklı noktalarında devam edeceği belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Jandarma Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da dron destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.