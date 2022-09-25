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Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

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Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Elazığ haberlerine göre Elazığ'da jandarma ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla dron destekli denetim yaptı.

Denetimlerde, kırmızı ışık ve emniyet şeridi ihlali, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama gibi hususlar kontrol edildi.

Kural ihlali yapanlar tespit edilerek, cezai işlem uygulandı.

Dron destekli trafik denetimlerinin şehrin farklı noktalarında devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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