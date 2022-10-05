Bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı Güncel Haberler Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Dar Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine binadaki vatandaşlar tahliye edildi, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.