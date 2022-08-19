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Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da 130 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 130 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 1398 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 156 umuma açık iş yeri denetlendi.

Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı, haklarında kayıp başvurusu olan 2 kişi bulundu.

Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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