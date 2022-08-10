Asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
Denetimlerden GÖRÜNTÜLER Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı ELAZIĞ - Elazığ'da 107 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.
Denetimlerden GÖRÜNTÜLER Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
ELAZIĞ - Elazığ'da 107 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında 1517 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken 160 araç kontrol edildi ve 197 umuma açık iş yeri denetlendi.
Polis ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı, kaybolan 1 kişi bulundu.
Uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 havalı tavanca ele geçirildi.
Ayrıca, 7 araç ve bir motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.