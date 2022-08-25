Elazığ gündem haberleri | Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi Güncel Haberler Elazığ haberleri: Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi Elazığ'da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elazığ'da yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Çatalçeşme konutlarına indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ gündem haberleri | Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.