Elazığ gündem haberleri | Elazığ'da 3 hasta 'kapalı akciğer kanseri ameliyatı' ile sağlığına kavuştu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde akciğer kanseri ve göğüs kitlesi tanısı konulan 3 hastanın uygulanan Uniportal Vats Lobektomi (kapalı akciğer kanseri ameliyatı) yöntemiyle sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, nadir uygulanan yöntemlerinden biri olan VATS yöntemiyle küçük bir kesiden yapılan ameliyatlar sonucu 3 hastanın tedavisinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opr. Dr. Semih Koçyiğit, bu ameliyatların hastanelerinde başarıyla ilk defa uygulandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"3 hastaya anahtar deliği boyutunda 3 santimetrelik tek bir kesiden girilerek kameralı kapalı bir sistemle akciğerler arasında kalp ve kalbin büyük damarları, yemek borusu, soluk borusu arasında kalan çok riskli ve dar bölgeden ameliyat yapıldı. 68 yaşındaki akciğer kanseri tanısı olan hastamız, 21 ve 44 yaşlarındaki göğüs boşluklarında kitleleri olan hastalarımız bu ameliyatlar sonucu şifa ile sağlıklarına kavuştu. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi ekibi olarak, Uniportal Vats Lobektomi (kapalı akciğer kanseri ameliyatı) tek bir kesiden başarıyla uygulandı. Operasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz Opr. Dr. Mehmet Ağar ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serpil Bayındır ve ekibine teşekkür ederim."