Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi
Güncel Haberler
Elazığ haber: Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan ve Gölköy köyü mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 ton kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliye 19 bin 225 bin lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel