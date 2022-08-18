Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi Güncel Haberler Elazığ haber: Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan ve Gölköy köyü mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 ton kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye 19 bin 225 bin lira para cezası uygulandı. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Elazığ Güncel Haberler

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