Elazığ gündem haberi: Keban Kaymakamı Akbulut, Bademli köyünü ziyaret etti Gelen Elazığ haberlerine göre Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, vatandaşla buluşma toplantıları kapsamında, Bademli köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, vatandaşla buluşma toplantıları kapsamında, Bademli köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bademli köyünde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Akbulut, sorunların çözümü noktasında ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini söyledi. Akbulut, koordineli bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Müftüsü Zafer Güneş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Meclis Üyesi Muzaffer Bulut da yer aldı. Güncel AA / Pirhasan Doğan Hisarcık Keban Güncel Haberler

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