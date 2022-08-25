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Elazığ gündem haberi | Karakoçan İYİ Parti ilçe binasından hırsızlık yapan zanlı yakalandı

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Elazığ gündem haberi | Karakoçan İYİ Parti ilçe binasından hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Elazığ haber... Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu zanlının L.K. (48) olduğu tespit edildi.

L.K. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının evinin bodrum katında yapılan aramada, İYİ Parti İlçe Başkanlığı bürosuna ait bilgisayar kasası, monitör, klavye, mouse, hoparlör bulundu.

Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan aparatlar ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

İYİ Parti Karakoçan Hisarcık Elazığ Güncel Haberler

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