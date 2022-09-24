Elazığ gündem haberi... Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı Güncel Haberler Elazığ yerel gündem haberine göre Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik önceki gün yaptığı çalışmada gözaltına alınan M.D. (34), M.K. (18) ve A.U.K'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, 19,35 gram kubar esrar, 3,76 gram toz esrar ve 0,23 gram plaka esrar ele geçirilmişti. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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