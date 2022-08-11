Son Dakika | Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika haber... Elazığ'ın Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Elazığ'ın Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 17 ABJ 737 plakalı pikap, Soğanlı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çevredekilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan iki kişi ambulanslarla Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Pirhasan Doğan Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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