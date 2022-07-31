Elazığ gündem haberi | Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Poyraz köyündeki bir bağ evi ile Baskil ilçesi kırsalında kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bağ evinde 45 kök Hint keneviri, Baskil ilçesinde ise 154 gram kubar esrar ile 46 kök Hint keneviri ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen esrar ve Hint kenevirleri imha edildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / İsmail Şen Kenevir Elazığ Güncel Haberler

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