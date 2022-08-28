Elazığ gündem haberi | Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Elazığ haber... Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile traktör Elazığ- Keban Karayolunda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye bölündüğü kazada 2 sürücü yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel