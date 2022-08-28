Elazığ gündem haberi | Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Elazığ haber... Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile traktör Elazığ- Keban Karayolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye bölündüğü kazada 2 sürücü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Elazığ Güncel Haberler

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