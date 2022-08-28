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Elazığ gündem haberi | Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Elazığ gündem haberi | Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elazığ haber... Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile traktör Elazığ- Keban Karayolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye bölündüğü kazada 2 sürücü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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