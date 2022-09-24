Tarihi eser niteliğinde 80 gümüş sikke ele geçirildi Güncel Haberler Elazığ'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu bir zanlının tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu Hankendi köyü mevkisinde şüphelinin otomobilinde arama yapıldı. Aramada, tarihi eser niteliğinde 80 gümüş sikke ele geçirildi. Sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Elazığ Güncel Haberler

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