Elazığ gündem haberi | Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu Güncel Haberler Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremde Yoncalıbayır köyünde bulunan bir evde çatlaklar oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 07.24'de merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle Yoncalıbayır köyünde bulunan bir evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi. Güncel İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay Kovancılar Deprem Elazığ Güncel Haberler

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