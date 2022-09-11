Elazığ gündem haberi: Elazığ'da okul öncesi alışveriş yoğunluğu

Elazığ haber... Elazığ'da okul öncesi alışveriş yoğunluğu Okulların açılmasına saatler kala, veliler ve öğrenciler kıyafet alışverişine akın etti Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına saatler kala çocuklarının okul forması ve kırtasiye eksiklerini tamamlamak isteyen veliler, Elazığ'da alışveriş...

Elazığ'da okul öncesi alışveriş yoğunluğu

Okulların açılmasına saatler kala, veliler ve öğrenciler kıyafet alışverişine akın etti

ELAZIĞ - Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına saatler kala çocuklarının okul forması ve kırtasiye eksiklerini tamamlamak isteyen veliler, Elazığ'da alışveriş yoğunluğu telaşına düştü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi başlıyor. Okula gidecek olan çocuklarının eksikliklerini tamamlamak isteyen veliler, mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Yaşanan hareketlilik ise önceden hazırlık yapan esnafın yüzünü güldürdü. Alışveriş yapan öğrenciler ise okulların açılacağından dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

Okulların başlayacağı için çocuğuna forma aldığını aktaran İsmail Demirtaş, "Buradan sonra da kırtasiye alışverişi yapmaya gideceğiz. Okulların açılmasına saatler kaldığı için ister istemez burada da yoğunluk oluyor" dedi.

Pazartesi günü okulların açılacağını aktaran Hıdır Soy, "Öğrencilerin eksikliklerini gidermek için önce kıyafetlerini temin edeceğiz. Daha sonra kırtasiye malzemelerini alacağız. İnşallah kazasız belasız bir öğretim yılı olur. Okul kıyafetleri satan yerler şu sıralar çok kalabalık. Bu kalabalıkta çok normal. Hangi okul kıyafetlerini satan yere gitsek bu kalabalığı görürüz" diye konuştu.

Okulun açılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren öğrenci Azra İşçi, "Ailemle birlikte okulumun formasını alacağız. Kırtasiye malzemelerimi almıştım. Bu sene 5'inci sınıfa geçtim, arkadaşlarımı göreceğim için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte okul öncesi alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen öğrenci Melek Melis Özer, "Okul formalarımızı aldıktan sonra kırtasiyeye giderek kırtasiye malzemelerimizi alacağız. Bu sene 3'üncü sınıfa geçtim. Arkadaşlarımı göreceğim için heyecanlıyım" sözlerini kullandı.

Son günlere yaklaştıkları için yoğunluğun fazla olduğunun altını çizen işletme sahibi Burak Çelik ise "Halkımız genelde son günlere bırakıyor ve bundan dolayı da yoğunluk oluşuyor. Gece saat 24.00'a kadar çalışıyoruz. Okul kıyafetlerini burada dikiyoruz imalatı zaten kendimize ait. Halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Geçen seneye oranla fiyatlarda yüzde yüz fark var ama biz piyasaya göre yüzde 50 ucuz veriyoruz" dedi.