Haber : Elazığ gündem haberi | Elazığ'da öğrencilerden jandarmaya ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ gündem haberi | Elazığ'da öğrencilerden jandarmaya ziyaret

 - Güncelleme:
Elazığ gündem haberi | Elazığ'da öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Elazığ haber... Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında öğrenciler jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında öğrenciler jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, gönüllü öğrenciler kurum ziyaretleri kapsamında Harput Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Jandarma ekipleri de kendilerini ziyaret eden öğrencilere teşekkür etti.

AA / İsmail Şen - Güncel

Jandarma gençlik Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title