Elazığ gündem haberi | Elazığ'da öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Elazığ haber... Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında öğrenciler jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında öğrenciler jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, gönüllü öğrenciler kurum ziyaretleri kapsamında Harput Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Jandarma ekipleri de kendilerini ziyaret eden öğrencilere teşekkür etti.