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Elazığ gündem haberi: Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput'a indi

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Elazığ gündem haberi: Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput'a indi

Elazığ gündem haberine göre Elazığ'da koruma altında olan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde görüntülendi.

Elazığ'da koruma altında olan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde görüntülendi.

Kentte rakımın yüksek olduğu bölgelerde yaşayan ve çok fazla görülmeyen dağ keçileri, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'nde

görüntülendi. Anguzu Baba mevkiinin alt kesimlerinde sürü halinde dolaşırken bir vatandaş tarafından görüntülenen dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.

(Erkan Bay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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