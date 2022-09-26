Elazığ gündem haberi: Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri Harput'a indi Güncel Haberler Elazığ gündem haberine göre Elazığ'da koruma altında olan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde görüntülendi. Elazığ'da koruma altında olan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde görüntülendi. Kentte rakımın yüksek olduğu bölgelerde yaşayan ve çok fazla görülmeyen dağ keçileri, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'nde görüntülendi. Anguzu Baba mevkiinin alt kesimlerinde sürü halinde dolaşırken bir vatandaş tarafından görüntülenen dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu. (Erkan Bay/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Elazığ Güncel Haberler

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