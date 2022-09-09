Elazığ gündem haberi... Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı Güncel Haberler Elazığ gündem haberine göre Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması başlatıldı. Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması başlatıldı. Merkeze bağlı Muratçık köyü Keban Baraj Gölünde balıkçı teknesi eski feribot iskelesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle battı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Teknedeki balıkçıyı arama çalışması devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Elazığ Güncel Haberler

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