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Elazığ gündem haberi | Elazığ'da kablo çalarken yakalanan zanlı tutuklandı

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Elazığ gündem haberi | Elazığ'da kablo çalarken yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ haberlerine göre Elazığ'da bir kurumdan kablo çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da bir kurumdan kablo çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamu kurumunda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yürüttüğü çalışmada şüpheli C.U'yu (52) kamu kurumuna ait kabloları keserken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ayrıca 3 suçtan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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