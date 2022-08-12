30 tahta palet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı Elazığ'da bir iş yerinden 30 tahta palet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Elazığ'da bir iş yerinden 30 tahta palet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerinden 30 paletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen A.Ş.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 5 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen A.Ş.K. tutuklandı. Güncel AA / Suat Öztürk Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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