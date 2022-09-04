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Elazığ gündem haberi... Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı

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Elazığ gündem haberi... Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı

Elazığ haberleri... Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık yapılan iki evde çalışma yaptı.

Yapılan çalışma kapsamında adresleri belirlenen şüpheli T.Y. (56) ve C.Ç. (50) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden T.Y'nin 3, C.Ç'nin 12 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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