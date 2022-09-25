Elazığ gündem haberi: Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde 5 Eylül'de iki farklı camiden bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Yürütülen çalışma kapsamında şüpheli Ö.A. (18) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Elazığ Eylül Güncel Haberler

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