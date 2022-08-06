Elazığ gündem haberi: Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı
Elazığ gündem haberi: Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri uygulama kapsamında bir otobüsü durdurdu.
Otobüsteki yolculardan M.B.Ö'nün üst aramasında 350 gram esrar, tabanca ve tabancaya takılı şarjörde 5 mermi ele geçirildi.
M.B.Ö. ve yanında bulunan U.Ş. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Suat Öztürk - Güncel