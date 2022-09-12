Elazığ gündem haberi | Elazığ'da 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
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Elazığ haberi... Elazığ'da 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin bulunduğu aracı yol kontrol noktasında durduran ekipler, araçta gizlenmiş 2 kilo 100 gram kubar esrar buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel