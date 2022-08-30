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Elazığ gündem haberi... Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, görevine başladı

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Elazığ gündem haberi... Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, görevine başladı

Elazığ haberine göre Elazığ'ın Baskil Kaymakamlığına atanan Ömer Tuğrul Kundakçı, göreve başladı.

Elazığ'ın Baskil Kaymakamlığına atanan Ömer Tuğrul Kundakçı, göreve başladı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Bahçesaray Kaymakamlığından Baskil Kaymakamlığına atanan Kundakçı, ilçeye geldi.

Kaymakamlıkta, Baskil Belediye Başkan Vekili Vahdettin Obuz ve kurumların temsilcileri tarafından karşılanan Kundakçı görevine başladı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Ömer Tuğrul Elazığ Güncel Haberler

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