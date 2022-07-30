Elazığ gündem haberi | Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan Karaali köyünü ziyaret
Elazığ haberine göre Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Karaali köyünü ziyaret etti.
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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Karaali köyünü ziyaret etti.
Akmurat, ziyaret ettiği köyde vatandaşlarla bir araya geldi.
Akmurat, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla görüşüp taleplerini dinlediklerini, çözüm için istişare ettiklerini söyledi.
Köy sakinlerinin rahatı için çalışmalarının devam edeceğini belirten Akmurat, misafirperverliklerinden vatandaşlara teşekkür etti.
AA / Ramazan Kaplan - Güncel