Elazığ gündem haberi | Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan Karaali köyünü ziyaret - Haberler

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Elazığ gündem haberi | Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan Karaali köyünü ziyaret

Elazığ gündem haberi | Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan Karaali köyünü ziyaret

Elazığ haberine göre Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Karaali köyünü ziyaret etti.

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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Karaali köyünü ziyaret etti.

Akmurat, ziyaret ettiği köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

Akmurat, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla görüşüp taleplerini dinlediklerini, çözüm için istişare ettiklerini söyledi.

Köy sakinlerinin rahatı için çalışmalarının devam edeceğini belirten Akmurat, misafirperverliklerinden vatandaşlara teşekkür etti.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

İhsan Akmurat Güncel Haberler

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